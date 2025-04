Esce di casa e non torna, scomparso un 16enne: avviate le ricerche

Un ragazzo è scomparso a Porcia.

Un ragazzo di 16 anni, Mario Constantin, è scomparso da Porcia. Secondo le informazioni fornite dalla Prefettura, si è allontanato volontariamente dalla propria abitazione nel pomeriggio del 2 aprile 2025. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno segnalato la scomparsa alle autorità, che hanno avviato le ricerche per rintracciarlo.

Il giovane è alto circa 1,85 m, ha capelli e occhi scuri e porta una barba con pizzetto. Al momento dell’allontanamento indossava un maglione color panna con la scritta “Time for hiking” sul davanti, jeans grigi, scarpe con bordature bianche e nere e una parte superiore rossa, oltre a uno zaino verde. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine.