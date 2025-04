Il furto in una casa di Lestizza.

Furto in una casa di Lestizza nella mattinata di ieri, mercoledì 2 aprile, ai danni di un anziano di 100 anni. I malviventi hanno forzato una porta e, una volta entrati in casa, hanno messo tutto a soqquadro cercando qualcosa di valore. Dopo aver trovato soldi contanti e monili in oro si sono dati alla fuga. Il bottino si aggira sui 3mila euro. L’anziano, che fortunatamente non era in casa al momento del furto, ha sporto denuncia ai carabinieri di Mortegliano.