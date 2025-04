L’auto prende fuoco in giardino, intervento dei vigili del fuoco

L’incendio a Maniago.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 aprile, un’auto alimentata a benzina ha preso fuoco nel giardino di un’abitazione a Maniago, per cause ancora in fase di accertamento. L’incendio ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Maniago, che si è mobilitata con due mezzi e cinque operatori.

Grazie alla rapidità delle operazioni, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi alle strutture circostanti, scongiurando ulteriori danni. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incendio.