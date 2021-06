I boati sentiti in Friuli.

Alcuni boati sono stati sentiti in successione, questa mattina, nelle zone di Latisana, Manzano e Ronchi dei Legionari. In alcuni casi hanno tremato anche i vetri degli appartamenti ai piani più alti. Segnalazioni sono arrivati anche dalla zona di Bibione e qualcuno ha paventato una possibile esplosione vicino a San Michele al Tagliamento.

Nulla di più falso. Come già accaduto a settembre di un anno fa, si è trattato di un aereo militare, un Eurofighter per l’esattezza, che ha sfondato il muro del suono, nel corso di un volo di un’esercitazione. Decine le chiamate che sono arrivate, in poche minuti, dopo le 10, ai vigili del fuoco. Chiamate allarmate, tra chi temeva i prodomi di un terremoto e chi segnalava una possibile esplosione vicino a casa.

In alcuni casi le squadre sono anche uscite a fare una ricognizione, senza esito. A chiarire il passaggio di un caccia militare è stata in tarda mattinata la stessa Aeronautica, che ha spiegato si trattasse di un volo di esercitazione. Il 51esimo stormo si è, infatti, trasferito da Istrana, in provincia di Treviso, alla base di Rivolo e l’attività è riconducibile alla loro presenza.

