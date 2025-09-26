Cambia il servizio di raccolta dei vestiti usati in 24 paesi del Friuli

Gea, che gestisce la raccolta dei rifiuti in 24 paesi del Friuli Occidentale, informa che sono in fase di rimozione su tutto il territorio i contenitori stradali per i vestiti usati. Il servizio è comunque garantito presso i centri di raccolta, dove i cittadini possono conferire abiti e tessili.

La decisione nasce dalla necessità di migliorare la qualità del rifiuto tessile raccolto e contrastare fenomeni di abbandono e uso improprio dei contenitori, frequentemente utilizzati per conferimenti non idonei. Presso i centri di raccolta, grazie alla presenza di personale addetto sarà possibile garantire un conferimento corretto e controllato.

Il provvedimento avrà valore su tutti i comuni gestiti da Gea ed è stato condiviso con l’ente di governo regionale, l’Ausir. La rimozione dei contenitori stradali è già cominciata e terminerà nei prossimi giorni.