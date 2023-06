Cantine allagate e alberi caduti, piogge e temporali spazzano il Friuli

Ancora piogge e temporali in Friuli.

Cantine allagate e alberi abbattuti sono il risultato delle forti piogge e temporali che hanno spazzato il Friuli Venezia Giulia nella serata di ieri, domenica 4, e nella notte tra domenica e lunedì. Molte le richieste di interventi pervenute ai vigili del fuoco e gli interventi della Protezione civile.

I volontari della squadra comunale di Protezione civile del Comune di Cervignano del Friuli sono stati attivati dalla Sor/Sala operativa regionale di Protezione civile, questa mattina presto, per supportare una famiglia con lo scantinato di una casa allagato dall’acqua. Hanno utilizzato le pompe idrovore.

A Fiumicello Villa Vicentina, in via Sant’Antonio, i volontari di Protezione civile del locale gruppo comunale sono intervenuti, su richiesta dei vigili del fuoco, per disostruire un tombino/grata risolvendo così un problema di allagamento del sottopasso. Problematica risolta alle 7 di oggi. Lo scorso venerdì la Protezione civile era intervenuta per la messa in sicurezza di alcuni alberi caduti a Rive d’Arcano e Sequals.