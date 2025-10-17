La vicinanza dei friulani verso i carabinieri dopo la tragedia di Castel d’Azzano: oggi i funerali.

Un profondo sentimento di commozione e solidarietà sta attraversando il Paese dopo la tragica scomparsa dei tre Carabinieri deceduti a Castel d’Azzano. In tutta Italia si moltiplicano i gesti spontanei di vicinanza all’Arma e alle famiglie delle vittime, mentre oggi pomeriggio, alle ore 16, nella Basilica di Santa Giustina a Padova, saranno celebrati i funerali solenni.

Anche in Friuli il dolore si è fatto sentire. Nella mattinata di ieri, alcuni cittadini hanno deposto fiori ai cancelli della Stazione dei Carabinieri di Campoformido, un gesto semplice ma carico di significato, volto a testimoniare rispetto, riconoscenza e partecipazione al lutto.

Un analogo segno di vicinanza è giunto dal Comune di San Daniele del Friuli, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio per la perdita dei militari, sottolineando l’importanza del servizio quotidiano svolto dalle Forze dell’Ordine a tutela della sicurezza e della collettività.