Fermato per un controllo e sorpreso a guidare con una patente falsa: denunciato

Alla guida con una patente falsa.

E’ stato fermato durante un normale controllo stradale a Carlino, ma una volta fatti gli accertamenti, è emerso che stava guidando con una patente falsa. Per questo, un 32enne nigeriano, residente nella Bassa Friulana, è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa da privato in certificati e autorizzazioni.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 febbraio, quando gli agenti della Polizia locale della Comunità Riviera friulana, sotto il coordinamento della comandante Monica Micolini, hanno fermato un’auto con targa italiana poco dopo le 14. Hanno richiesto al conducente i documenti per l’identificazione e l’uomo ha mostrato una patente rilasciata nel mese di settembre dell’anno precedente in Polonia. La patente era regolarmente firmata e conteneva i suoi dati anagrafici e la fotografia.

Nonostante sembrasse tutto in regola, gli agenti della Polizia locale sono stati insospettiti dal fatto che l’uomo non parlasse una parola di polacco. Dopo un’accurata verifica del documento presso gli uffici della sede del comando di polizia locale di San Giorgio di Nogaro, gli agenti hanno notato delle discrepanze tra la patente e i modelli forniti dalla Polonia.

L’uomo ha affermato di aver sostenuto regolari esami presso una scuola guida polacca mentre si trovava là per un corso di lingua inglese. Oltre alla denuncia, l’uomo ha ricevuto una multa di oltre 5.000 euro per guida senza patente. Il veicolo, di sua proprietà, è stato sottoposto a fermo amministrativo.