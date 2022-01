L’incidente sulla provinciale da Carlino verso Marano.

L’auto ha iniziato a prendere improvvisamente velocità, sbandando. Ha invaso la corsia opposta ed è finita contro il pulmino, che stava portando 7 bambini alla scuola materna. A quel punto è finita nel fosso, che corre lungo l’ex provinciale, e il conducente, Rino Ricigliano, 75 anni, residente a Carlino, è morto sul colpo. Una mattina di paura, terminata in tragedia, poco prima delle 8, lungo l’ex provinciale 3, che da Carlino va verso Marano.

Per 4 bambini, a bordo del pulmino, si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Latisana. Hanno riportato alcune contusione e i medici hanno deciso di tenerli in osservazione. Lievemente ferito anche il conducente del mezzo comunale e l’accompagnatrice, una ragazza di 20 anni, è sotto choc. Nell’incidente è rimasta coinvolto anche un’altra auto, che non è riuscita a schiavare lo scuolabus, tamponandolo, ma fortunatamente il conducente di questa è rimasto illeso.

La notizia della tragedia tocca profondamente Carlino. Ricigliano era un ex finanziere in pensione molto noto e negli ultimi anni aveva affiancato la moglie nella gestione di un’attività alimentare ambulante. La coppia ha due figli. “Una dolore che rattristata la nostra comunità – le parole del sindaco Loris Bazzo, appresa la notizia della tragedia -. Come amministrazione porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Per consentire i soccorsi la provinciale è stata chiusa per buona parte della mattina. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno messo in sicurezza la strada e coadiuvato i sanitari del 118. Dei rilievi dell’incidente si sono occupati, invece, i carabinieri di San Giorgio di Nogaro.

