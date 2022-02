I due feriti dopo l’incidente a Carlino.

Serio incidente della strada questa mattina a Carlino. Il sinistro è accaduto poco prima delle 11 in via San Giorgio di Nogaro.

Le cause sono da accertare ma, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate due auto a breve distanza da un incrocio. Nell’impatto, uno dei due veicoli è finito nel fosso adiacente alla carreggiata.

È scattato l’allarme e sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno provveduto ai primi soccorsi e hanno messo in sicurezza l’area. Il bilancio è di due feriti, presi in carico dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Udine: le loro condizioni, a quanto trapela, sarebbero serie. Qualche disagio per la viabilità nel tratto interessato.

