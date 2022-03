La situazione del caro bollette in Friuli Venezia Giulia.

Nelle associazioni di consumatori del Friuli da alcuni giorni è tutto uno squillare di telefoni. Sono richieste d’aiuto, dei tantissimi utenti sorpresi dalla mazzata delle bollette della luce e del gas, che non sanno come pagarle, che chiedono di verificare la correttezza dei consumi, che cercano conforto. “Le richieste sono tante – conferma Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi -. La situazione è difficile. Quello che noi facciamo è fissare un appuntamento nella sede della nostra associazione, chiedendo di portare la bolletta e quelle precedenti per un raffronto”. L’incontro si chiude sempre con la verifica su come rateizzare l’importo e i consigli su come risparmiare in casa.

La possibilità delle rate.

La rateizzazione delle bollette, è proprio questo il tema caldo sul quale sta lavorando anche il governo. Nel pacchetto di misure, che potrebbe essere approvato già questa settimana, sono previsti tagli ai prezzi di benzina e gasolio e un’ulteriore forma di rateizzazione dei conti della corrente elettrica e del gas, sia per chi ha contratti con i fornitori a tutela, sia per chi ha scelto il libero mercato. La procedura si potrà eseguire per le fatture emesse da gennaio fino alla fine di aprile, e il numero delle rate potrà cambiare in base all’importo e all’azienda energetica per cui si è optato, ma se ne potranno concedere fino a dieci. Per usufruire del beneficio occorrerà far scadere prima le bollette, perché la rateizzazione è offerta solo ai clienti morosi, una volta ricevuto il sollecito.

Non sono previsti interessi e le rate possono essere mensili o bimestrali, con il 50% dell’importo da versare nella prima quota. I parametri da seguire imposti dal governo sono tuttavia minimi e piuttosto generici e niente impedirà alle aziende energetiche di presentare condizioni migliori rispetto a quelle del decreto. C’è infatti già chi offre 18 rate mensili e chi propone pagamenti agevolati senza aspettare il sollecito.

