Il casting in Friuli.

In Friuli si cercano comparse maggiorenni per il nuovo film del regista Gianni Amelio, lungometraggio ad ambientazione storica dal titolo provvisorio “Campo di Battaglia“, prodotto da Kavac Film Srl. Le riprese sono previste a a Gorizia, Udine, Venzone e Illegio nel mese di ottobre 2023.

Il casting è fissato per lunedì 18 settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19 a Tolmezzo in Via Marchi 10G, presso la “Sede Associazioni Sportive” al primo piano. Per chi verrà selezionato per le riprese è previsto un compenso per la giornata lavorativa come da contratto collettivo nazionale generici.

le figure ricercate.

Le figure ricerate sono:

Uomini 18-45 anni (ruolo/comparse esercito)

Donne e uomini 18-75 anni (ruolo/popolo)

Pianista donna 40-75 anni

Per partecipare al casting non servirà prendere appuntamento, sarà sufficiente presentarsi negli orari indicati. I candidati dovranno portare la seguente documentazione:

fotocopia del documento d’identità fronte/retro (carta d’identità o passaporto); fotocopia del codice fiscale italiano; fotocopia del permesso di soggiorno valido (solo se cittadini extracomunitari) fotocopia del codice iban