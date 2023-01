In Friuli si cercano comparse per la serie tv Sky su Mussolini

I casting in Friuli Venezia Giulia per la serie tv su Mussolini.

Arrivano anche in Friuli Venezia Giuli i casting di “M. il figlio del secolo”, la nuova serie tv drammatica Sky Original, che racconta la nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce Benito Mussolini.

La serie Sky Studios in 8 episodi è prodotta da Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, e ripercorrerà la storia dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di Mussolini in parlamento dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925. Offrirà inoltre uno spaccato del privato di Mussolini e delle sue relazioni personali, tra cui quelle con la moglie Rachele, l’amante Margherita Sarfatti e con altre figure iconiche dell’epoca. Come il romanzo, la serie racconterà la storia di un paese che si è arreso alla dittatura e la storia di un uomo che è stato capace di rinascere molte volte dalle sue ceneri.

I casting saranno previsti per l’11 e 12 gennaio a Trieste, presso la Friuli Venezia Giulia Film Commission in piazza Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3 dalle ore 10 e 30 alle 13 e dalle 15 alle 18. A Udine l’appuntamento è previsto invece per il 16 e 17 gennaio all’Hotel Astoria, piazza XX Settembre 24.

I candidati dovranno portare con una fotocopia del documento d’identità fronte e retro (carta d’identità o passaporto), fotocopia del codice fiscale, fotocopia dell’Iban e in caso di cittadini extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.