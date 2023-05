Friuli, i forestali potranno usare lo spray al peperoncino contro gli orsi

Arriva l’ok del Governo allo spary anti orso per i forestali.

Dalla riunione del Governo con la maggioranza oggi è arrivata una novità nel tema, assai attuale, della difesa da aggressioni di grandi mammiferi: sono infatti stati accolti gli emendamenti di Lega e Fdi che danno la possibilità ai forestali del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia di usare lo spray al peperoncino anti orso per difendersi da eventuali attacchi di cosiddetti esemplari problematici. Il provvedimento sarà votato a partire da martedì prossimo in commissione Affari Istituzionali e Lavoro della Camera.

Lo spray anti orso funziona come i soliti spray al peperoncino, utilizzando il potere irritante della capsicina, ma con dosi e gittate decisamente maggiori. E’ uno strumento molto usato anche negli Stati Uniti. La novità dal Governo arriva tra l’altro lo stesso giorno in cui il Tar di Trento ha sospeso l’abbattimento fino al 26 giugno dell’orsa Jj4 ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi, tragedia che ha fatto balzare agli onori della cronaca la questione della presenza dei plantigradi sul territorio e di loro possibili (per quanto rare) aggressioni.