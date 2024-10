In 4 Comuni del Friuli arrivano i contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza

Il bando nei Comuni della Conca Tolmezzina.

Sistemi di allarme, impianti di video-citofonia, rilevatori di apertura ed effrazione su serramenti, porte blindate, tapparelle metalliche con saracinesche, porte e finestre antisfondamento, grate, inferriate, spioncini. Sono alcuni degli interventi realizzati nel 2024 per i quali i cittadini residenti nei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis e Tolmezzo potranno presentare domanda di contributo. Così è previsto dal bando che regolamenta l’erogazione di tali benefici riservati agli interventi effettuati nelle case e nelle parti comuni dei condomini. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

I requisiti e gli importi.

Possono fare domanda i cittadini residenti nell’immobile oggetto dell’intervento (situato nei Comuni della Conca Tolmezzina) e da almeno 5 anni in Friuli Venezia Giulia che abbiano sostenuto spese per l’installazione di impianti di sicurezza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 (ore 12.00), spese adeguatamente documentate. Locatari e comproprietari possono presentare domanda allegando una dichiarazione di assenso all’intervento sottoscritta da parte del proprietario/comproprietario. Analogamente, i condomini, per interventi realizzati nelle parti comuni, possono presentare domanda tramite l’amministratore condominiale o un proprietario delegato.

L’importo della spesa ammessa va da un minimo di 500 a un massimo di 3.0000 euro; il contributo copre fino al 60%, pertanto verrà assegnato un beneficio che va da un minimo di 300 a un massimo di 1.800,00 euro.

Come presentare la domanda.

Le domande corredate di marca da bollo (16,00 euro) e complete di tutti gli allegati devono essere presentate entro le ore 12.00 di martedì 31 dicembre 2024 via pec (comune.tolmezzo@certgov.fvg.it) oppure mediante consegna a mano allo Sportello del Cittadino o all’Ufficio protocollo dei Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis e Tolmezzo negli orari di apertura. Chiusi i termini di presentazione delle domande sarà formata una graduatoria secondo l’ordine di arrivo delle istanze dando priorità agli interventi realizzati negli immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche residenti nei Comuni della Conca.

Bando e modulistica sono pubblicati sui siti internet istituzionali di Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis e Tolmezzo. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello del Cittadino del Comune di Tolmezzo (piazza XX Settembre, 1 – piano terra, 800.225130).