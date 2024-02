Contributi alle associazioni friulane.

Dare, e nello stesso tempo ricevere, perché i contributi che la Regione mette a disposizione delle

associazioni di volontariato “rappresentano un vero e proprio investimento”. Parole di Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Fvg, che con questo concetto ha introdotto oggi

l’Infoday dedicato proprio alle misure di promozione e valorizzazione degli eventi organizzati in Friuli Venezia Giulia.

“Il sostegno alle iniziative nei più diversi ambiti – ha spiegato il presidente nell’auditorium Comelli di via Sabbadini a Udine – consente di sostenere le attività del mondo associativo, ma ha anche un importante riscontro in termini di indotto economico, in grado di rivitalizzare in particolare i piccoli centri“.

Si tratta dei primi contributi diretti erogati dal Consiglio regionale al mondo dell’associazionismo. “In 60 anni di autonomia – ha voluto sottolineare il presidente della massima Assemblea legislativa – è la prima volta che il Consiglio si prende l’incarico di assegnare direttamente i contributi. Lo abbiamo fortemente voluto – ha aggiunto Bordin – per aiutare il mondo delle associazioni a organizzare iniziative innovative, quelle che non possono rientrare negli ordinari canali di finanziamento”.

Le regole per chiedere i contributi.

Le domande di contributo saranno ammissibili a partire dalle ore 9 della giornata di domani, 1° marzo. Possono richiedere il contributo del Consiglio regionale – che andrà da un minimo di 1000 a un massimo di 5000 euro – associazioni, comitati, pro loco, parrocchie con sede legale in Fvg. Esclusi dunque, gli enti locali come i Comuni.

Il costo complessivo dell’iniziativa proposta non può essere inferiore a 1500 o superiore a 30mila euro. E si deve trattare, aspetto importante, di una iniziativa straordinaria e non

ricorrente: una piccola manifestazione, un progetto locale, un libro, un cd, una mostra, un incontro pubblico sono gli esempi che vengono subito alla mente.

La manifestazione o l’evento dovranno essere organizzati in Fvg e non dovranno avere finalità di lucro. Le domande potranno essere presentate fino al 2 novembre: quelle che saranno formulate a partire dal 1° maggio dovranno rispettare l’indicazione di arrivare almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività proposta. Il pagamento, infine, giungerà alla conclusione dell’evento, quindi i beneficiari dovranno anticipare le spese.

Il budget a disposizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ammonta a 1 milione di euro. Ma Bordin guarda già avanti: “Il primo anno ci servirà per calibrare la portata della misura, e nell’Assestamento di luglio potremmo integrare le risorse”.