Gli escursionisti dispersi in Friuli.

Perdono la traccia del sentiero e finiscono dispersi in Friuli. L’allarme, per i soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso alpino, è scattato nel pomeriggio.

I soccorritori sono stati chiamati per due escursionisti dispersi nel percorrere il sentiero 965 che da Cellino arriva a passo di Valbona. Qui è stato inviato l’elicottero della Protezione Civile partito da Cima Gogna, territorialmente più vicino per effettuare prima della scadenza dell’orario di volo l’intervento dal momento che l’altro elicottero era già rientrato a Tolmezzo.

Gli escursionisti, che stavano percorrendo l’alta via numero 6 ed erano partiti qualche giorno fa da Sappada attrezzati con tenda e tutto l’occorrente, avevano smarrito la traccia principale seguendo quelle battute dagli animali e sono finiti in una spalla esposta e in parte ricoperta di pini mughi.

I soccorritori caricati a bordo dell’elicottero hanno perlustrato dall’alto la traccia del sentiero un paio di volte finché non hanno notato, alle 19.30, le luci di segnalazione delle torce frontali dei due giovani, due trentenni della Repubblica di San Marino e li hanno raggiunti per caricarli a bordo e trarli in salvo intorno alle.20.

