I danni del maltempo in Friuli.

È successo tutto d’improvviso. Il cielo ha iniziato a rabbuiarsi dopo un pomeriggio mite, si è alzato un forte vento ed è arrivata la pioggia. Una bufera o, come la chiamano ora i meteorologi, una tempesta tropicale. I danni sono uniformi in quasi tutta la provincia di Udine e rispondono al nome di allagamenti, alberi caduti in mezzo alla strada e disagi.

In centro a Udine sono persino volate le sedie dei bar in mezzo alla strada e si sono spostate le fiorire, per rendere l’idea del vento che c’è stato. Il centralino del 112 è stato intasato dalle telefonate. I vigili del fuoco volontari di San Daniele stanno operando, attualmente, nella zona di Majano, dove il tronco di un albero ha sbarrato la via principale.

Le squadre di Codroipo sono attive nella zona della circonvallazione del comune, dove alcuni alberi sono finiti addirittura sulle auto, fortunatamente senza provocare feriti. Danni anche al vicino centro commerciale e sempre nella zona di un altro centro commerciale, quello di Pradamano, si registrano disagi alla circolazione per rami sulla carreggiata. L’ondata di maltempo per il momento sembra passata in Friuli. Stando alle previsioni dovrebbe tornare a piovere durante la notte, mentre domani dovremmo rivedere il sole.

