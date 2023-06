Due friulane tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia

Gaia e Sara tra le finaliste di Miss Mondo Italia.

Sono due le giovani Friulane che si sono qualificate tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia. L’11 giugno a Gallipoli ci saranno anche Paola Ghislane Marsano e Gaia Clinz a contendersi l’ambita corona.

Gaia Clinz ha 20’anni e viene da Cividale del Friuli ed è una studentessa universitaria di diritto globale in Inglese. “Sto vivendo un sogno qui a Gallipoli: sono una delle 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia. È iniziato tutto come un gioco la scorsa estate a San Giorgio di Nogaro a Itinerannia, ma ora il livello si sta alzando e le emozioni vanno di pari passo, infatti si lavora sodo tutti i giorni per un solo ed unico obiettivo. Quest’esperienza, per la quale sono estremamente grata e orgogliosa, è davvero meravigliosa e la auguro a tutte le ragazze che hanno intrapreso questo percorso”.

L’altra finalista è Paola Ghislane Marsano 26enne di Udine, neolaureata in Scienze Tecnologie Multimediali. “sono rientrata fra le 25 finaliste e non so ancora spiegarmi se sia un sogno o meno quello che sto vivendo in questi giorni. Ho iniziato il percorso di Miss Mondo il primo luglio a Udine e pochi mesi dopo, a Rivignano alla Fiera dei Santi, ho guadagnato la possibilità di accedere alla finale nazionale“.

“Dal primo giorno fino ad adesso non è stata solo un’immensa felicità a guidarmi in questo viaggio, ma provare a vedere dove potevo arrivare oltre i limiti che per me sembravano insuperabili. Miss Mondo mi ha dato la possibilità di conoscere tante ragazze da tutt’Italia con la loro cultura e diversi modi di pensare, ma soprattuto mi ha spinto a credere più in me stessa e scoprire una versione migliore di me, continuando a sognare in grande – continua Paola – . Quello che mi rimarrà per sempre di tutto questo è la gioia nel vedere i risultati dei propri sforzi, spingersi e superare gli ostacoli e condividere la felicità nella forma più semplice e genuina”.