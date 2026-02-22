Eccidio di Porzus, il libro di Tommaso Piffer premiato a L’Aquila

Il libro di Tommaso Piffer sull’eccidio di Porzus vince il Premio “Gioacchino Volpe”.

Un riconoscimento nazionale per uno libro che affronta una delle pagine più complesse della recente storia friulana: l’eccidio di Porzus. Il professore di Storia contemporanea dell’Università degli Studi di Udine, Tommaso Piffer, si è aggiudicato la seconda edizione del Premio “Gioacchino Volpe”, dedicato alla letteratura storica e promosso dal Comune dell’Aquila.

Il premio è stato assegnato per l’opera “Sangue sulla resistenza. Storia dell’eccidio di Porzus” (Mondadori, 2025), volume che ricostruisce con rigore documentale e taglio critico la vicenda dell’eccidio di Porzus, episodio drammatico avvenuto nel 1945 sulle montagne del Friuli orientale, ancora oggi oggetto di dibattito storiografico.

Una giuria di primo piano

La giuria del premio era composta dal presidente Gianni Letta, insieme a Gaetano Quagliariello, Antonio Polito e Bruno Vespa. Un parterre autorevole che ha scelto di premiare un lavoro capace di coniugare ricerca archivistica, analisi critica e chiarezza espositiva.



Il riconoscimento si inserisce nel programma ufficiale de L’Aquila Capitale Italiana della Cultura, valorizzando così il dialogo tra memoria storica e riflessione pubblica contemporanea. Il premio è intitolato a Gioacchino Volpe, storico del Novecento originario di Paganica, frazione del capoluogo abruzzese.



Nell’ambito della stessa edizione, il premio “Panfilo Gentile”, riservato ai saggi politici, è stato assegnato al politologo Alberto Mingardi, mentre la sezione “Stefano Vespa” è andata ad Antonio Panunzio.

Un impegno che va oltre il libro

Oltre all’attività accademica all’interno del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’ateneo friulano, Piffer è ideatore e coordinatore di due progetti di divulgazione: “Frontiera Est”, dedicato allo studio e alla valorizzazione delle strutture difensive del Friuli Venezia Giulia, e il “Circolo della Storia”, portale nazionale rivolto agli appassionati e ai lettori di saggi storici.