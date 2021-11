L’eclissi lunare visibile in Friuli.

È durata circa 3 ore e mezza l’eclissi lunare che si è verificata dalle 7 fino alle 10 della mattina di oggi. Un fenomeno che in questo modo sarà ricordato come l’eclissi parziale di luna dalla durata record, la più lunga da 580 anni. Svolgendosi durante le ore di luce, è stato difficile vedere l’eclissi in modo chiaro, ma chi abita in Friuli è stato più fortunato perché è stato possibile scorgerla anche ad occhio nudo. Lo spettacolo è stato visibile anche in centro Italia, impossibile invece al sud. Il picco del fenomeno è stato registrato alle 10, mentre la fine prevista per le 11.47. La luna è poi uscita dalla penombra verso le 13.03.

Il fenomeno.

Quella che si è verificato oggi è un’eclissi lunare parziale perché la luna è stata oscurata al 97%, quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. In questo modo la luce del Sole che illumina direttamente la Luna viene bloccata dal nostro pianeta. La maggior pare del nostro satellite è stato in ombra, ma alcuni raggi solari che attraversano l’atmosfera sono comparsi rossi: la Luna è sembrata così immersa nel rosso, tanto da essere chiamata “luna di sangue”.

(Visited 115 times, 115 visits today)