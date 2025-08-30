Emma Veritti e Salomè Rosario sognano il titolo di Miss Universe Italy

Tutto pronto per la finale di Miss Universe Italy.

Emma Veritti, Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025, e Salomè Rosario, finalista nazionale, sognano il titolo di Miss Universe Italy. Domani, domenica 31 agosto, nell’esclusiva location di Villa Cafiero a San Ferdinando in Puglia, Emma Veritti e Salomè Rosario si contenderanno l’ambito titolo di Miss Universe Italy insieme ad altre 20 finaliste provenienti da tutta la nazione.

Emma Veritti, 21 anni originaria di San Daniele del Friuli, attualmente vive a Milano per studiare fashion design. La moda è la sua passione più grande e aspira ad una carriera in questo mondo.A Miss Universe Italy vuole portare il messaggio che la moda può cambiare il mondo, e che il Made In Italy è garanzia di qualità e diritti.



Salomè Rosario, 21 anni, metà italiana e metà domenicana di Cargnacco, lavora come tecnico di soccorso in trasporti sanitari emergenza-urgenza a Udine. Appassionata del settore sanitario, desidera proseguire il suo percorso formativo con gli studi in infermieristica. Salomè unisce solarità, determinazione e sensibilità, qualità che la contraddistinguono nella vita e nella professione.

La finale.

La finale nazionale è iniziata il 25 agosto dove le 42 semifinaliste hanno affrontato un primo colloquio con la giuria tecnica. La vincitrice di avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe, che si terrà il 21 novembre in Thailandia.



Nato nel 1952, è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi al mondo, giunto alla sua 73esima edizione. Aperto a donne di tutte le età, sposate o con figli, celebra la bellezza in ogni sua forma, valorizzando personalità, stile, eleganza e preparazione. Unici requisiti la cittadinanza italiana e aver compiuto 18 anni.



