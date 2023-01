Incidente questo pomeriggio a Udine.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Udine, tra viale 23 marzo e viale Trieste. Per cause in corso di accertamento un’auto è finita sulla la rotonda, andando a sbattere contro un palo.

E’ successo intorno alle 14, e l’incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza della viabilità.