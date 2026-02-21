Ex pista carri, avanti con i lavori: nuova arteria strategica tra Roveredo e San Quirino

Il punto dell’assessore Amirante sui lavori per l’ex pista carri.

Un’infrastruttura attesa da decenni che entra finalmente nella fase operativa, con un cronoprogramma serrato e interventi già completati sul campo. L’ex pista carri tra Roveredo in Piano e San Quirino si conferma un tassello strategico per la nuova rete viaria del Friuli Venezia Giulia, destinata a ridisegnare i collegamenti della pedemontana pordenonese e a migliorare la sicurezza stradale.

A fare il punto sull’avanzamento dell’opera è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che nei giorni scorsi ha incontrato i sindaci di Roveredo in Piano, Paolo Nadal, e di San Quirino, Guido Scapolan, ribadendo il rispetto del programma lavori.

“L’ex pista carri tra Roveredo in Piano e San Quirino rappresenta un tassello fondamentale del disegno complessivo della rete viaria regionale. Stiamo rispettando un cronoprogramma complesso, che richiede un forte coordinamento con i Comuni e i soggetti gestori delle infrastrutture. Il lavoro che stiamo portando avanti dimostra l’impegno della Regione nel trasformare un progetto atteso da decenni in una realtà concreta al servizio del territorio. La nuova arteria consentirà di migliorare la sicurezza, alleggerire i centri abitati dal traffico pesante e rafforzare i collegamenti tra la pedemontana pordenonese, l’area di Aviano e le direttrici verso l’autostrada e Udine“.

Lo stato dei lavori.

A oggi, come ha reso noto l’assessore, sono stati completati importanti interventi preliminari e strutturali. Tra questi figurano in particolare: la realizzazione del by-pass temporaneo del canale San Foca per consentire la demolizione e la posa del nuovo scatolare; la posa in opera di circa 170 metri di scatolari nel medesimo canale; la predisposizione delle armature per i getti dei muri di testa dei tombotti; la risoluzione delle interferenze con le condotte del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna lungo il canale Brentella; l’avvio della posa degli scatolari nel canale Brentella.

Entro il mese di aprile è prevista la conclusione dell’adeguamento dei canali San Foca e Maggiore, oltre allo spostamento delle condotte di HydroGea. Tra maggio e luglio si procederà alla realizzazione del nuovo sottopasso agricolo e alla demolizione del calcestruzzo lungo l’ex pista carri, mentre da settembre è ipotizzato l’avvio dei lavori per la nuova viabilità.

Nel prosieguo del programma è inoltre prevista la realizzazione della strada campestre parallela alla nuova arteria per un primo tratto di circa 900 metri in ingresso da San Quirino, oltre all’avvio degli ulteriori spostamenti delle condotte interferenti.

“L’intervento – ha spiegato Amirante – si inserisce in una visione strategica più ampia della mobilità regionale, già delineata dalla Regione e attuata attraverso il lavoro sinergico con FVG Strade, gli enti locali e le imprese esecutrici. L’Amministrazione regionale conferma infine la propria attenzione costante sull’andamento dei lavori, assicurando un monitoraggio puntuale affinché l’infrastruttura possa essere consegnata nei tempi previsti e con elevati standard di qualità, sicurezza ed efficienza”.