Colazione al cinema: doppio appuntamento al Visionario di Udine

Domenica 22 febbraio al Visionario colazione e brunch saranno disponibili con Marty Supreme (ore 10.30), diretto con ritmo sfrenato da Josh Safdie e interpretato magistralmente da Timothée Chalamet (vincitore del Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale). Frenetico e travolgente, un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva!

La colazione sarà inoltre disponibile con Ultimo schiaffo (ore 10.00), la favola nera firmata da Matteo Oleotto. Una partitura (quasi) natalizia dove abitano commedia e tragedia e dove ogni singolo personaggio diventa parte di un rovinoso effetto domino.

Sotto il segno del Bu.chetto, gli spettatori potranno fare colazione al Bistrò Primafila del bookshop, spendendo solo €6 per croissant, cappuccino e biglietto, oppure potranno gustare un delizioso brunch con soli €11,90 (che comprendono il biglietto per il film).