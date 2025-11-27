Il fascino dei presepi pronto a invadere il Borgo di Strassoldo

La quarta edizione di “Presepi in Borgo a Strassoldo” tornerà dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. La magia dei presepi ospitati nel borgo di Strassoldo proporra una ricca esposizione di presepi ed opere ispirate al tema della Natività.

La rassegna sarà inaugurata sabato 6 dicembre in occasione del Santo Patrono dopo la SS Messa delle h 17,30 con arrivo di San Nicolò, accensione dell’albero, benedizione dei Presepi, saranno presenti anche gli scampanotadors. La rassegna dei Presepi proposta dalla Parrocchia San Nicolò di Strassoldo in collaborazione con le associazioni di Strassoldo punta a superare il numero di 99 presepi dello scorso anno grazie ai presepi realizzati dai residenti del Borgo e dagli ospiti che ormai fedelissimi espongono le opere nel borgo e nella chiesetta di Santa Maria in Vineis.

Quest’anno ci saranno due novità oltre alla rassegna dei presepi nel borgo la prima vedrà sabato 27 dicembre alle ore 17 una “Passeggiata tra i presepi & la storia di Strassoldo” visita guidata gratuita al Borgo e alle tre chiese San Marco, San Nicolò, Santa Maria in Vineis a cura dello storico Antonio Rossetti, presidente onorario di Cervignano Nostra, a cui seguirà un caldo momento conviviale.

La seconda novità sarà “Presepi in Famiglia” concorso rivolto a tutti i residenti di Strassoldo che invieranno le foto del proprio presepe realizzato nella propria famiglia, il regolamento nei canali social del Presepi in borgo a Strassoldo. Una manifestazione che sta crescendo negli anni grazie alla sempre più viva collaborazione tra le associazioni di Strassoldo che puntano a rendere sempre più interessante uno tra i “Borghi più belli d’Italia”.