Ferrovia Osoppo-Maniago: al via il recupero delle stazioni

L’incontro con Fondazione FS sulla tratta Osoppo-Maniago.

Il rilancio della tratta Osoppo-Maniago al centro dell’incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, e la Fondazione Ferrovie dello Stato. L’esponente della Giunta ha evidenziato come l’Amministrazione regionale consideri questa linea, tra quelle tutelate dalla legge 128 come ferrovia di elevato interesse storico e naturalistico, un volano strategico per lo sviluppo locale e la promozione di un modello di mobilità integrata.



“La tratta Osoppo-Maniago è un’infrastruttura che racchiude grandi potenzialità e la sua valorizzazione, attraverso i treni storici e il recupero delle fermate di Cornino e Bagni Anduins, rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il turismo e sostenere l’economia locale”, ha commentato l’assessore Amirante.

La stazione di Cornino.

Nel corso del confronto sono state esaminate diverse soluzioni progettuali, con un’attenzione specifica alla stazione di Cornino, per la quale è prevista una concreta attuazione degli interventi già nel corso di quest’anno.

Secondo Amirante, “l’obiettivo è dare un segnale forte alla comunità, specialmente in vista di una ricorrenza simbolica come il cinquantesimo anniversario del terremoto. Il recupero del sito assume infatti un profondo valore commemorativo e identitario, restituendo alla cittadinanza un patrimonio architettonico che è parte integrante della storia del Friuli”.

L’Amministrazione regionale continuerà a operare in sinergia con la Fondazione FS e i territori interessati per trasformare la tratta Osoppo-Maniago “in un asse centrale delle politiche di sviluppo sostenibile e valorizzazione culturale del territorio”, ha concluso Amirante.



