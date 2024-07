Un film tutto “made in Friuli” alla Mostra del Cinema di Venezia

Un film documentario friulano alla mostra del Cinema di Venezia.

Il film documentario “Wishing on a Star”, prodotto da Videomante con il sostegno del Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e della Film Commission Friuli Venezia Giulia, sarà presentato in anteprima nella sezione Orizzonti della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Il documentario, ideato dall’autrice cividalese Erica Barbiani e diretto dal regista slovacco Peter Kerekes, esplora con un tocco di leggera ironia il metodo dell’astrologia attiva proposto in regione dall’astrologa napoletana Luciana De Leoni. Da oltre vent’anni infatti, nel suo studio di Aiello del Friuli, Luciana De Leoni offre alle sue clienti e ai suoi clienti un metodo originale per realizzare i loro desideri: trascorrere il giorno del compleanno in un luogo specifico del globo terrestre, al fine di rinascere sotto migliori influenze celesti.

Non importa se la destinazione individuata dall’astrologa è la lontana Taipei o la vicina Grado, i viaggi effettuati nel giorno del compleanno offrono ai protagonisti del documentario – quasi tutti friulani – la possibilità di scoprire il significato di ciò che desiderano. “Wishing on a Star – racconta il regista slovacco Peter Kerekes – indaga il bisogno umano di credere in qualcosa di più grande. Attraverso il suggerimento del ‘giusto cielo’ sotto cui rinascere nel giorno del compleanno, l’astrologa De Leoni offre ai suoi clienti un senso di controllo sulla loro vita e la fiducia che le loro aspirazioni possano diventare realtà”.

Il documentario, prodotto per Videomante da Erica Barbiani e Lucia Candelpergher, è realizzato in co-produzione con altri quattro paesi europei e vede la partecipazione finanziaria di Taiwan e del prestigioso fondo europeo Eurimages. Tra i protagonisti friulani del film Valentina Angeli, Alessandra Fornasier, Barbara Lutman, e l’agente di pompe funebri di San Daniele del Friuli Giovanni Rugo.

“Wishing on a star” è una produzione VIDEOMANTE in coproduzione con KEREKESFILM (Slovacchia), ARTCAM FILMS (Rep. Ceca), MISCHIEF FILMS (Austria), RESTART

(Croazia) con VOLOS FILMS (Taiwan), in coproduzione con RTVS Radio and Television Slovakia, in associazione con ARTE France – La Lucarne e YLE con il sostegno di Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Ministero della cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Eurimages, Slovak Audiovisual Fund, Czech Film Fund, Croatian Audiovisual Centre, TAICCA (Taiwan Creative Content Agency), Friuli Venezia Giulia Film Commission, South Moravian Film Fund, Creative Europe MEDIA.