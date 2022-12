Il grande giorno della finale di Miss Italia: una friulana sogna la corona

Maria Franceschi tra le finaliste di Miss Italia.

Sono ventuno le candidate al titolo di Miss Italia 2022 che verrà assegnato questa sera nel centro congressi multimediale dell’hotel Crowne Plaza Rome St. Peter’s. Tra di loro anche la giovane friulana Maria Franceschi.

Diciottenne di Borgomeduna, Maria studia al liceo linguistico. Ha praticato il nuoto e giocato a calcio. Si definisce determinata, educata e simpatica. Ha vissuto un anno in Colorado, esperienza che l’ha aiutata ad affrontare le sue insicurezze e a uscire dalla comfort zone ed essere indipendente. Parla quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e, a livello base, il tedesco.

Le miss rappresentano l’intero territorio nazionale, una per regione, e sono state scelte nel corso delle prefinali che si sono svolte a Fano, nelle Marche, al termine di centinaia di selezioni regionali. La 21^ finalista è Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale.

L’assegnazione del titolo avverrà al termine di uno spettacolo che sarà trasmesso in streaming, a partire dalle ore 19, sul sito e sui canali social di Miss Italia. Per la prima volta dal lontano 1946 a presentare lo spettacolo sarà un giornalista, Salvo Sottile, conduttore della popolare trasmissione di Rai Due “I Fatti Vostri”. La regia del programma è stata affidata a Giuseppe Sciacca, mentre la direzione artistica è di Casimiro Lieto. A realizzare le coreografie è Giampiero Gencarelli, insieme ai ballerini Oreste Gaudio e Tommaso Stanzani. Nel corso della trasmissione interverrà inoltre, quale ospite musicale, l’attore e imitatore Antonio Mezzancella, mentre Francesca Manzini presenterà una pièce comica.

A scegliere Miss Italia 2022 saranno il celebre attore Massimo Boldi, nei panni di presidente di giuria, l’attrice e insegnante di recitazione Fioretta Mari, anima artistica dell’evento, e la stessa Francesca Manzini, conduttrice radiofonica e anima ironica di questa 83esima edizione.

Sulla scia della trasformazione avviata nel corso dell’ultima edizione, le miss non indosseranno fasce né numeri di gara: non saranno impegnate nella classica passerella ma dialogheranno con la giuria, con la quale saranno chiamate a interagire nelle varie fasi della diretta. Il numero delle finaliste passerà da 21 a 3 concorrenti poco prima della scelta finale, prevista intorno alle 20 e 30. Al termine della serata Zeudi di Palma, in carica dallo scorso mese di febbraio, cederà la corona alla nuova vincitrice.

MARIA FRANCESCHI – MISS FRIULI VENEZIA GIULIA