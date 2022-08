Le previsioni e l’allerta della Protezione civile in Friuli.

Arriva la pioggia in Friuli Venezia Giulia. E arriverà in abbondanza. Da qui nasce l’allerta della Protezione civile, per giovedì 18 e venerdì 19 agosto. Si comunica che una saccatura atlantica, associata a correnti umide sud occidentali, provocherà un generale aumento dell’instabilità che probabilmente sarà più marcata nelle ore centrali di giovedì e poi di venerdì fino al pomeriggio.

Vale a dire che per giovedì 18 agosto sono previsti probabili rovesci in giornata, con temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti, in

particolare sulla fascia occidentale.

Per venerdì 19 agosto sono previsti rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente, anche forti, dalla notte fino al pomeriggio su tutte le zone. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti.