Il numero degli incidenti in Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia ad aver registrato un calo consistente del numero di morti in incidenti stradali. La diminuzione è stata del -54,4%. A dirlo è il nuovo rapporto Istat, in collaborazione con Automobile Club Italia, che ha pubblicato i dati relativi agli incidenti stradali del 2020. Oltre alla nostra regione, nella classifica delle regioni con una variazione significativa troviamo la Calabria con -55,8% e la Toscana, con il -50,3%. Di seguito si riportano i dati rilevati per il Friuli Venezia Giulia.

Incidenti stradali.

Nella nostra regione sono stati registrati 2.344 indicenti totali, dei quali 47 sono stati mortali e 3.029 solo feriti. Nello specifico, il maggior numero di incidenti è stato a Udine, con 897 episodi, a seguire Trieste, 673, Pordenone, 472 e Gorizia con 302 incidenti. Sempre a Udine ci sono stati i maggior numeri di morti, 29, e feriti, 1.180. Si trova poi Pordenone con 10 morti e 627 feriti, Trieste con 5 morti e 809 feriti e infine Gorizia con 3 vittime e 413 feriti.

In tutto il Friuli, la maggior parte degli incidenti si è verificata nelle strade urbane, 1.683. Alto numero per quanto riguarda le strade regionali, si parla di 452 casi, nelle autostrade e nei raccordi, invece, ci sono stati 90 incidenti, mentre nelle comunali extraurbane 84 e statali 22. Bassi i casi nelle strade provinciali, 2. Guardando nel dettaglio, le strade urbane di Trieste e Udine sono le risultate le più pericolose, con relativamente 589 per il capoluogo e 584 a Udine. Pordenone conta 297, mentre Gorizia 213. Per quanto riguarda le strade regionali, Udine con 231 è la città che ha registrato più episodi, segue Pordenone con 118, Gorizia 55 e Trieste 48.

Situazione leggermente diversa anche se si esaminano le autostrade e i raccordi: Pordenone in vetta con 30 casi, a seguire Udine con 27, Trieste 17 e chiude la classifica Gorizia con 16. Con 41 incidenti nelle strade comunali extraurbane troviamo al primo posto Udine, con 26 Pordenone al secondo e con 10 Trieste al terzo posto. Ultima Gorizia con 7 episodi. La città di Udine in testa anche per i casi di incidenti nelle strade statali, 13, la segue Gorizia, con 11 episodi. Trieste ne conta 8 e Pordenone solo 1. Nessun caso registrato a Pordenone e a Gorizia per incidenti nelle provinciali, solo 1 a Udine e 1 a Trieste.

Pedoni.

Il report Istat fornisce dettagli anche per quanto riguarda l’età e il genere dei pedoni che sono stati vittime negli incidenti. I numeri più alti di persone ferite sono registrati per la fascia che va dai 45 e ai 54 anni: 24 femmine e 10 maschi. Per quanto riguarda le vittime, invece, si è registrato 1 maschio tra i 25 e i 29 anni e una femmina tra i 55 e i 59 anni.

Mezzi di trasporto.

Un totale di 32.676 sono i mezzi di trasporto coinvolti che sono stati rilevati da Istat sui dati forniti dall’Automobile Club d’Italia, per la regione del Friuli Venezia Giulia. Con 25.365 le autovetture sono il mezzo più presente, seguono i motocicli con 3.956, gli autocarri con 2.910. A seguire ci sono 181 rimorchi, 147 motrici, 82 autobus e 35 autocarri.

A Udine i numeri più alti, in tutto 14.224 mezzi coinvolti di cui: 11.787 autovetture, 1.218 autocarri, 1.108 motocicli, 39 motrici, 22 motocarri e 7 autobus. Segue Pordenone con in totale 8.487 mezzi, 6.757 autovetture, 968 autocarri, 666 motocicli, 33 motrici, 30 rimorchi, 28 bus e 5 motocarri. Il capoluogo di regione conta in tutto 6.731 mezzi: 4.394 autovetture, 1.722 motocicli, 411 autocarri, 92 rimorchi, 64 motrici, ben 45 autobus e 3 motocarri. A concludere la lista c’è Gorizia, che registra 3.235 mezzi: 2.427 autovetture, 460 motocicli, 313 autocarri, 17 rimorchi, 11 motrici, 5 motocarri e 2 autobus.

