Ciak si gira: in Friuli le riprese del film con Max Angioni e Diego Abatantuono

Il nuovo film con Max Angioni e Diego Abatantuono.

Il cinema sceglie ancora una volta il Friuli: sono iniziate lo scorso 16 settembre, infatti, le riprese del film diretto da Volfango De Biasi, con Max Angioni e Diego Abatantuono nel cast. Il lungometraggio è prodotto da Notorious Pictures Spa e Tramp Limited srl, distribuito da

Columbia Pictures nel mondo ed Eagle Pictures in Italia.

Max Angioni interpreta Simone, un orfano che in seguito ad una serie di disavventure viene

condannato al lavoro di pubblica utilità in una casa di riposo dove inizialmente si scontra con

una comunità di ospiti capeggiati da Ettore (Diego Abatantuono). Il film verte su uno scontro

generazionale senza esclusione di colpi, ma è anche la storia toccante di solitudini che si

incontrano per rivendicare un proprio posto nel mondo. Una commedia che usa le armi dell’ironia per proporre una riflessione inaspettata sul valore della terza età.

Protagonista con Diego Abatantuono e per la prima volta al cinema Max Angioni, attore comico conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione alle più importanti trasmissioni comiche, da Zelig (Canale5) a LOL2 (Prime video), nonché conduttore delle Iene (Italiauno).

Le riprese si svolgeranno nella provincia di Udine con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film

Commission-PromoTurismoFVG e in Puglia.