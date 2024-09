Incidente sul lavoro a San Vito al Tagliamento.

Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile di via Udine a San Vito al Tagliamento, dove un uomo di 50 anni è caduto da un’altezza di circa sei metri, riportando ferite molto gravi. L’allarme è stato lanciato immediatamente al numero d’emergenza 112, e la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso.

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono apparse critiche all’arrivo in pronto soccorso, con un gravissimo trauma facciale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente.