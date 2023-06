Udine risulta il posto ideale dove far crescere i bambini.

C’è una città friulana che vanta un invidiabile primato, quello di luogo più adatto in Italia per far crescere i bambini: si tratta di Udine, che risulta al primo posto di questa classifica.

Formare una famiglia e crescere dei figli è una delle cose più complesse che una persona possa affrontare nella vita. Le responsabilità che bisogna assumersi sono tante ed è importante valutare vari fattori che rendono una città la scelta giusta.

Per questo, Enjoy Travel, sito specializzato nel fornire servizi per la pianificazione dei viaggi, ha stilato una classifica, che ha preso in considerazione diversi parametri: la presenza di asili; la sicurezza; lo stipendio medio; il prezzo delle case a metro quadro. Per ogni città è stato attribuito un punteggio da 1 a 10 a ciascun fattore valutato.

La graduatoria finale vede quindi al primo posto Udine, seguita da Pescara, Aosta, Bologna, Bergamo, Siracusa, Venezia, Firenze, Rimini e Montecatini Terme. Ed ecco le motivazioni in base alle quali il capoluogo friulano si è guadagnato il primato: “Udine è una città nel nord-est Italia. La città è famosa per il suo castello che è sede di numerosi musei e una galleria d’arte. La centrale Piazza della Libertà, invece, ha edifici rinascimentali, tra cui la Loggia del Lionello e una torre dell’orologio. Il Duomo di Udine ha un interno barocco e un museo di arti religiose”.

“Lo stipendio medio per un individuo è di 1430 euro. Mentre per quanto riguardo l’affitto, il prezzo al metro quadro è di circa 9 euro. Il numero di asili è circa 60 e il tasso di criminalità è così basso che Udine appare nelle ultime posizioni della classifica stilata nel 2022″.

In generale, comunque, il Fvg è una regione amica delle mamme: secondo l’ultimo rapporto di Save the Children, Le equilibriste, la nostra regione si piazza al settimo posto in Italia per quanto riguarda le condizioni favorevoli alle mamme con figli.

In particolare, il Fvg è primo nell’ambito della prevenzione della violenza di genere, al sesto posto come servizi offerti a mamme e bambini; all’ottavo per facilità a trovare impiego e al 12esimo per quanto riguarda la salute e la soddisfazione soggettiva. E’ invece 17esimo per quanto riguarda la rappresentanza nella politica locale.