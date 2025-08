Nonni educatori digitali: uno sportello li aiuta a guidare i nipoti nel mondo del web

Lo sportello di educazione digitale ora è anche per i nonni.

In un mondo sempre più connesso, anche i nonni sono chiamati a diventare “educatori digitali” per aiutare bambini e ragazzi a usare la tecnologia in modo sano e consapevole. Per rispondere a questa esigenza, lo Sportello Genitori 2.0 amplia la sua offerta e diventa “Genitori e Nonni 2.0”, offrendo un servizio gratuito di consulenza online dedicato alle famiglie del Friuli Venezia Giulia.

Attivo da gennaio e gestito dall’associazione MEC Media Educazione Comunità, lo sportello amplia ora la fascia d’età del servizio includendo anche i nonni, spesso protagonisti nel supporto quotidiano ai più giovani. Gli esperti forniscono consigli pratici su come impostare il parental control, garantire la sicurezza online, scegliere contenuti adeguati all’età, regolare il tempo davanti agli schermi e promuovere un uso equilibrato della tecnologia per prevenire la dipendenza. Non solo: lo sportello propone anche idee creative e attività alternative agli schermi per stimolare l’immaginazione dei ragazzi e favorire un rapporto attivo e positivo con il digitale.

L’iniziativa è parte dei progetti finanziati dal PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento concreto e facilmente accessibile alle famiglie. Per prenotare una consulenza basta scrivere una mail a sportellogenitori@comunitadigitale.fvg.it oppure un messaggio WhatsApp al 375 927 2160, indicando il motivo della richiesta.