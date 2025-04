I giovani talenti della pasticceria in sfida per i Bakery & Pastry Students Awards

Mercoledì 2 aprile 2025, dalle 9 alle 14, presso la sede di Etica del Gusto a Pasian di Prato (UD), torna l’appuntamento con i Bakery & Pastry Students Awards, il contest organizzato dall’associazione dei maestri pasticceri del Friuli Venezia Giulia e che vede protagonisti i migliori studenti delle scuole alberghiere della regione. Giunta alla sua terza edizione, la competizione metterà in luce la passione, la tecnica e la creatività delle nuove generazioni di pasticcere e pasticceri, che si sfideranno sotto gli occhi attenti di un’esclusiva giuria.

Il tema: una mignon al miele da sogno

Otto studenti selezionati si confronteranno nella realizzazione di un dessert in formato mignon a base di miele, sotto lo sguardo attento di una giuria d’eccellenza, composta da professionisti del settore e rappresentanti di realtà imprenditoriali e culturali. A fianco dei partecipanti, otto riserve pronte a subentrare. La sfida si annuncia molto agguerrita anche alla luce dei premi messi in palio da Etica del Gusto che si traducono in opportunità concrete per costruire il futuro dei vincitori. In palio ci sono due borse di studio: un tirocinio retribuito presso Etica del Gusto, sostenuto da Crespi srl e intitolato a Giuseppe Gangi e un accesso a un percorso di alta formazione all’interno di Etica Academy, sostenuto da Fondazione Friuli e intitolato a Santo Fiorini.

I giurati: tra eccellenze italiane e passione per il futuro

I giurati saranno chiamati a valutare una serie di criteri che sono l’originalità del dolce in relazione al tema, l’organizzazione dei tempi di preparazione, la pulizia personale e della postazione, il gusto e l’estetica del prodotto finale, il racconto del piatto e la capacità di presentarlo. Presiederà la giuria Francesco Cinquepalmi, chef della Nazionale Italiana Cuochi, pluripremiato e oggi Executive Chef alla Masseria “La Grande Quercia”. E al suo fianco ci saranno:

Francesca Bardelli Nonino , giovane volto della storica distilleria Nonino, pioniera della comunicazione digitale nel mondo spirits e “influencer della grappa” per la sua capacità di raccontare la tradizione con linguaggio moderno.

, giovane volto della storica distilleria Nonino, pioniera della comunicazione digitale nel mondo spirits e “influencer della grappa” per la sua capacità di raccontare la tradizione con linguaggio moderno. Cristina Nonino , custode della distillazione artigianale e dell’eredità familiare Nonino, portavoce del valore del “fare bene” e della cura delle radici.

, custode della distillazione artigianale e dell’eredità familiare Nonino, portavoce del valore del “fare bene” e della cura delle radici. Lucia Carniel , fotografa e storyteller del food con il suo premiato blog L’Ultima Fetta e autrice del libro omonimo. Esperta di comunicazione visiva e social per il mondo food&beverage.

, fotografa e storyteller del food con il suo premiato blog L’Ultima Fetta e autrice del libro omonimo. Esperta di comunicazione visiva e social per il mondo food&beverage. Claudio De Min , giornalista enogastronomico, curatore della storica rubrica “Gusto” e collaboratore di Gambero Rosso e Identità Golose.

, giornalista enogastronomico, curatore della storica rubrica “Gusto” e collaboratore di Gambero Rosso e Identità Golose. Erika Luis , giurata popolare, selezionata tramite un bando. Appassionata di pasticceria, realizza dolci per passione nel tempo libero: rappresenta il pubblico e la passione “vera” per l’arte dolciaria.

, giurata popolare, selezionata tramite un bando. Appassionata di pasticceria, realizza dolci per passione nel tempo libero: rappresenta il pubblico e la passione “vera” per l’arte dolciaria. Gianfranco Cassin , Presidente di Etica del Gusto ETS e docente del Master di Pasticceria di Etica Academy, con una lunga esperienza familiare nel settore.

, Presidente di Etica del Gusto ETS e docente del Master di Pasticceria di Etica Academy, con una lunga esperienza familiare nel settore. Manuel Bertossi, responsabile della formazione in Etica Academy, con esperienze internazionali in pasticceria e specializzazione in cioccolateria.

“Una giuria attenta alle nuove generazioni, che unisce esperienza, innovazione e visione internazionale, in linea con i valori di Etica del Gusto dichiara il presidente dell’associazione Gianfranco Cassin – . Con i Bakery & Pastry Students Awards vogliamo dare ai giovani un’opportunità concreta per mettersi alla prova, uscire dalle aule e vivere un’esperienza professionale autentica. Il nostro obiettivo non è solo premiare un dolce ben fatto, ma trasmettere valori: il rispetto per il mestiere, l’importanza della formazione continua, la bellezza del lavoro fatto con passione. Questi ragazzi rappresentano il futuro della pasticceria, e noi abbiamo il dovere – e il piacere – di accompagnarli nei primi passi di questo percorso”.

I Bakery & Pastry Students Awards infatti, nascono nel 2022 da un progetto ideato da Etica del Gusto ETS per rispondere al grande interesse di scuole, studenti e famiglie verso percorsi di formazione professionale di qualità. È l’espressione più evidente di un percorso articolato e fatto di attività laboratoriali, workshop, open day e convenzioni costruite con scuole e centri formativi in tutto il Friuli Venezia Giulia.

I protagonisti

I concorrenti del Contest firmato Etica del Gusto provengono da tutta la regione e rappresentano le eccellenze delle rispettive scuole:

Andrea Rivilli – I.P. “Jacopo Linussio” di Codroipo

Alessandro Crosilla – I.P. “Paschini Linussio” di Tolmezzo

Jasmine Vessio – Scuola alberghiera “Ad Formandum” di Gorizia

Camilla Silverio – CFP “Civiform” di Cividale del Friuli

Denise Ruzzier – CFP “Civiform” di Opicina

Maela Silan – I.P. “Bonaldo Stringher” di Udine

Neil Ozmenoglu – IIS “S. Pertini” di Monfalcone e Grado

Maya Piccoli – CFP “IAL FVG” di Aviano

“Bakery & Pastry Students Awards non è solo una gara – racconta Gianfranco Cassin – ma è un ponte tra scuola e futuro, un’occasione per i ragazzi e le ragazze del territorio di misurarsi con il mondo del lavoro e con professionisti di altissimo livello. È qui che passione e talento diventano mestiere”. Una sfida che nulla ha da invidiare a quelle trasmesse da celebri programmi televisivi e che tutti, anche da casa, potranno seguire collegandosi in diretta sul canale YouTube di Etica del Gusto e sul sito www.eticadelgusto.it.

Un evento nel cui valore credono fermamente i sostenitori Crespi srl, Fondazione Friuli e gli sponsor tecnici Kopy Shop, Corman, Elle & Vire.