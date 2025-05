Il Giro d’Italia arriva in Friuli, ecco le modifiche al trasporto pubblico

Le modifiche al trasporto pubblico per il Giro d’Italia in Friuli.

In occasione della 14ª Tappa del Giro d’Italia 2025 in arrivo in Friuli vi saranno diverse limitazioni alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento della manifestazione. Il percorso di gara (da Treviso poi in Friuli Venezia Giulia: Morsano al Tagliamento-Talmassons-Manzano-Gorizia) sarà chiuso al traffico con circa 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei concorrenti. Alcuni servizi non saranno garantiti, potranno essere sospesi o modificati.

Le modifiche al trasporto urbano in occasione del Giro d’Italia in Friuli.

SERVIZIO URBANO GORIZIA

sabato 24 maggio 2025 – dalle ore 14:00 a fine manifestazione (indicativamente ore 18:00)

LINEA 1 direzione piazza Medaglie d’Oro/Montesanto

FERMATE ATTIVE : da via del San Michele (fronte 266) a Centro Intermodale Passeggeri

LINEA 1 direzione Sant’Andrea

FERMATE ATTIVE : da Centro Intermodale Passeggeri a via del San Michele (fronte 266)

LINEA urbana TRANSFRONTALERA Gorizia-Nova Gorica-Gorizia – SOSPESA

LINEA 2 direzione posta centrale

FERMATE ATTIVE : da Mossa a Gorizia Centro Intermodale Passeggeri

LINEA 2 direzione Mossa – SOSPESA

LINEA 3 – SOSPESA

LINEA 4 direzione Mossa

FERMATE ATTIVE : da Gorizia Centro Intermodale Passeggeri a Mossa

LINEA 4 direzione posta centrale – SOSPESA

LINEA 5 – SOSPESA

LINEA 6 direzione cimitero centrale

FERMATE ATTIVE : da Centro Intermodale Passeggeri a via Trieste (cimitero centrale)

LINEA 6 direzione posta centrale

FERMATE ATTIVE : da via Trieste (cimitero centrale) a Centro Intermodale Passeggeri

LINEA 8 – SOSPESA

Sospeso il servizio navetta per il Castello

Le modifiche al trasporto extraurbano.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Udine – aeroporto Trieste Airport – LINEA G51

FERMATE SOSPESE dalle ore 13:40 alle ore 15:57 : Udine viale Palmanova (fronte 404, semaforo via Verona), Lovaria via Nazionale (fronte 8, rotonda), Buttrio via Nazionale 20 (angolo via Pavia) e via Prampero 4 (Danieli), Manzano via Udine (piazzale autostazione), San Giovanni al Natisone via Nazionale 35, Villanova del Judrio via Scuole 32, Borgnano via Donizzetti 11, Mariano del Friuli piazza del Municipio 4 e via Manzoni 132 (pesa). FERMATE SOSTITUTIVE dalle ore 13:40 alle ore 15:57 : Udine viale delle Ferriere 19 (piazzale Cella), Basaldella via Adriatica 182 (rotonda San Sebastiano).

Aeroporto Trieste Airport – Udine – LINEA G51

FERMATE SOSPESE dalle ore 13:31 alle ore 16:23 : Mariano del Friuli via Manzoni 111 (pesa) e piazza del Municipio (fronte 4), Borgnano via Donizzetti, Villanova del Judrio via Trieste 13/15, San Giovanni al Natisone via Nazionale 40, Manzano via Udine 8 (fronte autostazione), Buttrio via Nazionale 41 (Danieli) e via Nazionale 19 (angolo via Pavia), Lovaria via Nazionale 8 (rotonda), Udine viale Palmanova 392 (semaforo via Verona). FERMATE SOSTITUTIVE dalle ore 13:31 alle ore 16:23 : Basaldella via Verdi 80 (rotonda San Sebastiano), Udine viale delle Ferriere 26 (piazzale Cella).

Aeroporto Trieste Airport – Gorizia – Nova Gorica – LINEA TRANSFRONTALIERA

FERMATE SOSPESE dalle ore 14:48 alle ore 18:12 : Nova Gorica stazione ferroviaria e autostazione.

Gorizia – Cormòns – LINEE G02, G04, G23, G24

FERMATE SOSPESE dalle ore 12:46 alle ore 16:53 : Cormòns via Isonzo (fornaci), via Gorizia (campo sportivo), via Roma 12/14, viale Venezia Giulia 69 (fronte ospedale), via Alcide De Gasperi (stazione ferrovia).

Gorizia – Cividale del Friuli – LINEA G23 delle ore 14:20 Sono sospese tutte le fermate da Gorizia corso Italia 244 San Giusto a Visinale del Judrio via P. Diacono 17. La corsa parte da Sant’Andrat del Judrio anticipata alle ore 13:53.

Cormòns – Gorizia – LINEE G02, G04, G23

FERMATE SOSPESE dalle ore 13:00 alle ore 16:04 : Cormòns via Alcide De Gasperi (stazione ferr.), via Roma (fronte 14), via Gorizia (campo sportivo, via Isonzo (fornaci).

Cividale del Friuli – Gorizia – LINEA G23 delle ore 13:07 La corsa termina a Sant’Andrat del Judrio, sono sospese tutte le fermate da Visinale del Judrio via P. Diacono (fronte 17) a Gorizia corso Italia 244 San Giusto.

Gorizia – San Floriano del Collio – Gorizia – LINEA G09 Sono sospese le corse in partenza da corso Italia 244 San Giusto delle ore 14:20, 15:10, 16:30 mentre la corsa in partenza da corso Italia 244 San Giusto alle ore 13:20 viene anticipata alle ore 13:15.

Gorizia servizio bus navetta da via Orzoni/Brass a corso Italia 244 San Giusto

Sono sospese le navette delle ore 14:03.

Ontagnano – Bagnaria Arsa – Sevegliano – LINEA G24 in partenza da Gorizia alle ore 14:20

FERMATE SOSPESE : Ontagnano via Cividale (rotonda), Bagnaria Arsa via Codroipo 11 e via Palmanova 28, Sevegliano via Vittorio Veneto 11 (chiesa) e via Roma 66 (semaforo, SR 352). FERMATE SOSTITUTIVE : Sevegliano bivio SS 352 in direzione Cervignano del Friuli.