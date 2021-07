Le ricerche dell’ingegnere friulano in Sardegna.

Di lui non si hanno più notizie da tre giorni e man mano che passano le ore cresce la paura per le sorti di un ingegnere friulano di 55 anni disperso dal 23 luglio in Sardegna nel Supramonte di Baunei. Stamattina sono riprese le ricerche alle prime luci dell’alba. In campo ci sono i vigili del fuoco di Nuoro, il Soccorso alpino, polizia, carabinieri e vari volontari.

Si teme che l’uomo, A. Z. 55 anni, domiciliato da alcuni anni a Lotzorai, ma originario del Friuli, possa essere stato vittima di un incidente durante un’escursione. Dopo il ritrovamento della sua auto ieri sera, le ricerche si sono concentrate nel territorio impervio di “Punta Margiane”, nel comune di Baunei, in provincia di Nuoro.

Le ricerche vengono svolte sia dalle squadre a terra che con l’ausilio del drone del Soccorso Alpino dotato di camera termica necessaria per individuare le persone anche durante le notte. Impegnata anche l’unità TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del fuoco e quella cinofila.

