Da Terzo di Aquileia a Cervignano, ecco il nuovo percorso di 10mila passi di Salute

Da Terzo di Aquileia a Cervignano passando per campagne, borghi storici e la chiesa di San Martino: mercoledì 9 settembre il taglio del nastro e la prima passeggiata guidata



Un percorso di circa 9 chilometri tra la campagna friulana, borghi rurali e testimonianze storiche. Sarà inaugurato mercoledì 9 settembre a Terzo di Aquileia il nuovo “Anello naturalistico e storico tra Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli”, inserito nel progetto regionale “FVG in movimento. 10mila passi di Salute”. L’appuntamento è fissato alle 18.30 nella sede della Pro Loco di Terzo di Aquileia, in via 25 Aprile. Dopo la presentazione e il taglio del nastro, cittadini e appassionati potranno partecipare a una passeggiata guidata lungo una parte del nuovo itinerario.

Il nuovo percorso tra Terzo e Cervignano

L’anello parte dal cuore di Terzo di Aquileia e, lasciato il centro abitato, si immerge nelle strade di campagna della Bassa friulana, tra campi coltivati e vegetazione tipica della pianura.



Dopo circa tre chilometri il percorso entra nel territorio di Cervignano del Friuli, raggiungendo il parco scout Baden Powell. Da qui si prosegue lungo via Caju fino al borgo Fornasir, insediamento rurale ideato e costruito dall’ingegner Dante Fornasir tra il 1933 e il 1940, ispirato ai villaggi operai sorti in Europa e in Italia a partire dall’Ottocento.



Il borgo nacque infatti con l’obiettivo di organizzare la vita della comunità attorno all’attività produttiva dell’azienda agricola, conservando ancora oggi edifici e testimonianze di particolare interesse storico e sociale. Lasciato Borgo Fornasir, l’itinerario torna verso Terzo di Aquileia lungo una strada bianca immersa nella campagna, fino a raggiungere l’antica chiesa di San Martino, che custodisce affreschi risalenti al XIII e XIV secolo. Nel Seicento la chiesa dipendeva dal Monastero delle Benedettine di Aquileia e nel 1782 venne incorporata nell’arcidiocesi di Gorizia.



Il percorso, adatto a tutti, si chiude tornando al punto di partenza e propone così un itinerario capace di unire movimento, natura, storia e scoperta del territorio.

L’inaugurazione e la passeggiata

La cerimonia di mercoledì si aprirà con i saluti dei sindaci di Terzo di Aquileia Giosualdo Quaini e di Cervignano del Friuli Andrea Balducci, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli e della rappresentante di Federfarma FVG Isabella Feresin. Seguiranno gli interventi di Anastasia Ballaminut, del Dipartimento di prevenzione ASUFC, sul tema “Salute, stili di vita e comunità attive”, e di Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, dedicato ai risultati raggiunti dal progetto “FVG in movimento. 10mila passi di Salute”.



L’assessore ai Lavori pubblici Francesco Contin, che ha seguito la realizzazione dell’iniziativa, illustrerà invece il nuovo itinerario progettato insieme agli uffici tecnici dei Comuni di Terzo di Aquileia e Cervignano. Al termine della presentazione partirà la passeggiata conoscitiva insieme al gruppo di cammino “Piedini della notte” della Bassa Friulana, Auser Bassa Friulana, Pro Loco Terzo di Aquileia e a tutti coloro che vorranno partecipare. Al rientro è previsto un piccolo ristoro nella sede della Pro Loco.

In Friuli Venezia Giulia già 130 percorsi

“FVG in movimento. 10mila passi di Salute” è un progetto avviato dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 2018 e coordinato da Federsanità ANCI FVG insieme ad ANCI FVG, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismo FVG.



Oggi coinvolge 138 Comuni sui 215 della regione, con 130 percorsi attivi. Attraverso itinerari, passeggiate guidate, incontri e gruppi di cammino, l’obiettivo è incentivare stili di vita più attivi, favorendo allo stesso tempo la socialità e la conoscenza del territorio.