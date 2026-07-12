Lavori sulla A23, chiusure notturne tra Udine e Gemona: date, orari e deviazioni

Chiusure notturne in arrivo lungo la A23 Udine-Tarvisio per consentire alcuni lavori di manutenzione su un ponte. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia in tre diverse notti di luglio, con l’uscita obbligatoria dall’autostrada e deviazioni sulla viabilità ordinaria.

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra i caselli di Gemona Osoppo e Udine nord, in direzione Udine. Durante la chiusura non sarà possibile raggiungere l’area di servizio Ledra ovest. Le aree di parcheggio Rio Gelato ovest e Cormor ovest saranno invece interdette già dalle 12 di mercoledì 15 luglio e fino alle 6 di giovedì 16 luglio.

Gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Gemona Osoppo e proseguire lungo la Sp 49 Osovana e la Ss 13 Pontebbana, in direzione Udine, per poi rientrare in A23 al casello di Udine nord.

Le chiusure in direzione Tarvisio

Ulteriori limitazioni sono previste nelle notti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio e tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. In entrambi i casi, dalle 23 alle 5, sarà chiuso il tratto dell’A23 compreso tra Udine sud e Gemona Osoppo, in direzione Tarvisio.

Non saranno quindi raggiungibili l’area di servizio Ledra est e le aree di parcheggio Cormor est e Rio Gelato est, situate lungo il tratto interessato dai lavori.

Il percorso alternativo indicato prevede l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, per poi proseguire sulla Tangenziale di Udine in direzione Tarvisio, imboccare la Sp 49 Osovana verso Gemona e rientrare in autostrada alla stazione di Gemona Osoppo.