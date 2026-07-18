Lavori nelle gallerie sulla A23, chiusure notturne tra Pontebba e Carnia

Chiusure notturne lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio per consentire lo svolgimento di attività di ispezione e manutenzione all’interno delle gallerie. Le limitazioni interesseranno il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni, tra martedì 21 e venerdì 24 luglio.

Chiusura verso Udine nella notte tra il 21 e il 22 luglio

Dalle 22 di martedì 21 alle 6 di mercoledì 22 luglio sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine. Durante la chiusura non saranno raggiungibili l’area di servizio Campiolo ovest e le aree di parcheggio Stavoli Sachs ovest e Carnia ovest, situate lungo il tratto interessato dai lavori.



I veicoli dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Pontebba. Il percorso alternativo prevede di proseguire lungo la strada statale 13 Pontebbana e successivamente sulla statale 52 Carnica, in direzione Udine, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Carnia.

Due notti di chiusura in direzione Tarvisio

Nelle notti di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino successivo, sarà invece chiuso il tratto tra Carnia e Pontebba, in direzione Tarvisio.

Le aree di parcheggio Campiolo est, Resiutta est e Cadramazzo est saranno chiuse a partire dalle 12 di mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, fino alla successiva riapertura del tratto autostradale. In questo caso, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, gli automobilisti dovranno percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana verso Tarvisio, con rientro sulla A23 alla stazione di Pontebba.