Barcellona e Nottingham Forest a Udine: nasce la Friuli Venezia Giulia Cup

Il grande calcio europeo torna protagonista a Udine. Sabato 8 agosto 2026, il Bluenergy Stadium ospiterà la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup, un triangolare internazionale che vedrà l’Udinese sfidare due club di assoluto prestigio: il Barcellona e il Nottingham Forest.

A meno di un anno dalla Supercoppa UEFA, il Friuli Venezia Giulia torna così sotto i riflettori del calcio internazionale grazie alla collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Udinese Calcio. Il torneo prenderà il via alle 20, con tre sfide da 45 minuti ciascuna che metteranno di fronte alcune delle realtà più importanti del panorama calcistico europeo.

Il ritorno del Barcellona a Udine dopo quasi vent’anni

La presenza del Barcellona rappresenta uno degli elementi di maggiore richiamo dell’evento. Il club catalano, tra le società più titolate e seguite al mondo, arriva a Udine da campione di Spagna dopo la conquista della Liga.

Per il Barça si tratterà di un ritorno nel capoluogo friulano a quasi vent’anni dalla sfida di Champions League del 7 dicembre 2005 contro l’Udinese. Sarà invece una prima assoluta a Udine per il Nottingham Forest, storico club inglese due volte vincitore della Coppa dei Campioni e reduce da una stagione che lo ha visto protagonista fino alle semifinali di Europa League.

La formula della Friuli Venezia Giulia Cup

Il triangolare prevede tre partite da 45 minuti ciascuna:

Udinese – Nottingham Forest (ore 20)

Barcellona – Nottingham Forest (a seguire)

Udinese – Barcellona (a seguire)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore. La vittoria nei 45 minuti assegnerà tre punti, mentre in caso di successo ai rigori la squadra vincitrice conquisterà due punti e quella sconfitta uno.

Collavino: “Un’occasione unica per tifosi e territorio”

“Siamo estremamente felici di ospitare la prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup – ha dichiarato il direttore generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino –. Sarà un appuntamento importante nel percorso di avvicinamento della squadra agli impegni ufficiali e, allo stesso tempo, una straordinaria occasione di promozione per il Friuli Venezia Giulia“.

Collavino ha sottolineato il richiamo internazionale dei club coinvolti: il Barcellona può contare su una fan base stimata in circa 400 milioni di tifosi, mentre il Nottingham Forest rappresenta una delle società storiche del calcio inglese ed europeo. “Per tifosi, appassionati e turisti sarà una serata di grande sport e un’opportunità unica per scoprire le eccellenze del nostro territorio”, ha aggiunto.

Fedriga: “Sport, turismo e territorio insieme”

Anche la Regione punta sul valore promozionale dell’evento. “La Regione ha fortemente voluto questa prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup perché rispecchia esattamente la nostra idea di promozione: unire sport, turismo e valorizzazione del territorio in un appuntamento di respiro internazionale”, ha dichiarato il presidente Massimiliano Fedriga.

Secondo Fedriga, la presenza di squadre come Barcellona e Nottingham Forest rappresenta un’occasione per far conoscere il Friuli Venezia Giulia a un pubblico internazionale, rafforzando una collaborazione con Udinese Calcio che prosegue da tempo. L’obiettivo è anche quello di accogliere i tifosi provenienti da Gran Bretagna e Catalogna, mostrando le bellezze del territorio, dalle città d’arte alla montagna, dal mare alle colline fino alle eccellenze enogastronomiche.

Biglietti in arrivo

I biglietti per assistere alla prima edizione della Friuli Venezia Giulia Cup saranno disponibili prossimamente sul circuito TicketOne. Informazioni su modalità di vendita e prezzi saranno comunicate attraverso i canali ufficiali di Udinese Calcio e della Regione Friuli Venezia Giulia.