Rubano un’auto e una carta di credito a Lignano, arrestati due 18enni

Due ragazzi di 18 anni sono stati arrestati dai Carabinieri dopo il furto di un’automobile e di una carta di credito avvenuto a Lignano Sabbiadoro. I giovani, uno residente nella Bassa Friulana e l’altro a Udine, sono accusati di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso.

Il furto nel cortile di un’abitazione

I fatti risalgono alla notte di alcuni giorni fa, quando i due ragazzi si sarebbero introdotti nelle pertinenze di un’abitazione di Lignano Sabbiadoro. Da una vettura parcheggiata nel cortile avrebbero sottratto alcuni documenti e una carta di credito, per poi rubare un’altra automobile che si trovava nello stesso giardino.



Dopo essersi allontanati a bordo del veicolo, i due avrebbero raggiunto Palazzolo dello Stella, dove la carta rubata sarebbe stata utilizzata numerose volte presso un distributore automatico di sigarette.

Individuati grazie alle telecamere

Le indagini sono state avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Lignano Sabbiadoro. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio provinciale e una serie di riscontri tecnici, i militari sono riusciti a risalire all’identità dei due diciottenni.



Al momento del fermo, i ragazzi sono stati trovati in possesso dell’automobile rubata e della documentazione sottratta. Tutto il materiale recuperato è stato successivamente restituito alla proprietaria, una 40enne residente a Lignano Sabbiadoro.



Dopo la convalida dell’arresto, per uno dei giovani è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Il secondo è stato invece sottoposto all’obbligo di permanenza notturna nell’abitazione e all’obbligo di dimora nel territorio del Friuli Venezia Giulia.