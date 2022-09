I prezzi di legna e pellet in Friuli

I più organizzati li hanno già comprati, per gli altri conviene muoversi: legna e pellet in molte rivendite del Friuli sono in via di esaurimento e i prezzi non accennano a scendere.

L’aumento del costo del gas, infatti, ha spinto molti alla ricerca di sistemi di riscaldamento alternativi, tra cui stufe e caminetti: la guerra tra Ucraina e Russia e il blocco delle esportazioni di legname da molti Paesi (cui si aggiunge la legge della domanda e dell’offerta), si sono fatti sentire su prezzi e quantità disponibili per la vendita.

Il costo dei derivati legnosi è così schizzato in su: secondo un’analisi dell’Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), ad esempio, il prezzo del pellet nel Nord Est è arrivato a sfiorare i 9 euro, e questo nelle rilevazioni dello scorso aprile perché ora è anche più alto.

Per quanto riguarda la legna da ardere, la Zanutta di Muzzana del Turgnano vende bancali a 330 euro (disponibili in ciocchi di diverse misure). Prezzi simili anche all’Agraria Più di Gonars, dove un bancale di carpino, rovere e faggio (1 metro x 1 metro x 1,80) costa dai 300 ai 350 euro, a seconda del taglio. Alla Di Filippo Legnami di Udine, si parte dai 360 euro. “Quest’anno arriva pochissimo materiale – spiegano dalla Segheria 3B di Trivignano Udinese -, non c’è paragone rispetto all’anno scorso: i Paesi da cui l’Italia importa il 60 per cento della legna ha chiuso i confini e non fanno uscire nemmeno un pezzo. Un bancale di spaccato è arrivato a superare i 350 euro. Se prorogano il blocco fino a fine anno, sarà un disastro”.

Passando ai prezzi del pellet, alla Dreosso di Palmanova i sacchi di sono in vendita con prezzi da 9,80 agli 11,37 l’uno a seconda del tipo di prodotto (i bancali costano invece dai 686 a 929 euro) mentre all’Agraria Più il pellet di abete varia dai 10,65 ai 10,90 euro al sacco. Passando alle grandi catene, Leroy Merlin vende il pellet con prezzi che vanno dai 9,80 euro ai 24,99 euro (per il ciliegio selvatico) al sacco mentre il bancale da 65 sacchi in abete arriva a sfondare i mille euro di costo (1.005 euro, per la precisione). Attenzione, tra l’altro, che molti prodotti non sono più disponibili al negozio di Udine.