Il campanile di Mortegliano e il monte Siera di Sappada nel logo di tappa del Giro d’Italia

Il logo ufficiale della tappa Mortegliano Sappada

E’ stato svelato il logo ufficiale della tappa Mortegliano Sappada: un tratto curvilineo che collega il campanile e il duomo dei Santi Pietro e Paolo di Mortegliano al Monte Siera, la vetta più rappresentativa della località montana, e due ciclisti, chiaro simbolo della gara ciclistica italiana per antonomasia sono gli elementi iconici rappresentati nel logo che sarà il simbolo della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024, in programma il prossimo 24 maggio.

Entrambe le località sono in fermento e all’opera nell’organizzazione non solo della tappa, ma anche degli eventi che la precederanno. Da Sappada arrivano le prime indiscrezioni sulla notte rosa che si svolgerà il 23 maggio: musica, negozi aperti, spettacoli itineranti e un contest animeranno la serata che avrà anche una connotazione benefica.

Dieci squadre di appassionati di ciclismo pedaleranno all’aperto nella via centrale di Sappada, a bordo di altrettante cyclette per sfidarsi, a sostegno del centro di co-housing titolato a Enzo Cainero che sarà realizzato nella sede della fondazione ProgettoAutismo FVG a Feletto Umberto. Ogni squadra avrà uno sponsor che contribuirà così alla realizzazione del progetto promosso dalla fondazione di cui presidente è la fondatrice Elena Bulfone. “Sarà un’occasione per far festa all’insegna dello sport e dell’inclusione a cui tutti sono invitati” dichiara l’assessore allo sport di Sappada Silvio Fauner responsabile degli eventi organizzati in occasione della tappa del Giro d’Italia.