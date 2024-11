La terza edizione di Love Factor.

In Friuli torna la terza edizione di Love Factor, il contest di Bluenergy Group creato per aiutare concretamente le associazioni benefiche del territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei propri clienti.

Ancora una volta Bluenergy si affida ai propri clienti e li coinvolge nel proporre e presentare un’associazione di volontariato di loro conoscenza dimostrandone l’impatto positivo sul territorio. Fino al prossimo febbraio, i clienti potranno candidare tutte le realtà che si impegnano in progetti di stampo sociale, artistico/culturale e di supporto a iniziative medico sanitarie. Ognuna delle cinque associazioni vincitrici riceverà il contributo di 4.000 euro messo a disposizione dall’azienda.

Come di consueto, i clienti stessi saranno protagonisti anche della scelta dei progetti vincitori e potranno votare i loro favoriti sul sito www.lovefactor.it, che permetterà di raccogliere le candidature e consentirà le votazioni.

“Love Factor rappresenta per noi un momento e una tradizione speciale, un’opportunità per celebrare e sostenere l’incredibile lavoro di chi, ogni giorno, si dedica con passione e impegno al bene comune. Crediamo fermamente nell’importanza di restituire valore alla comunità che ci accoglie e con questa iniziativa vogliamo continuare a fare la nostra parte per supportare chi opera con spirito solidale”” ha commentato Alberta Gervasio, Amministratore Delegato di Bluenergy Group “Anche quest’anno non vediamo l’ora di scoprire e premiare le idee che contribuiranno a migliorare la vita delle persone e ad avvicinarci ancora di più al nostro territorio in modo tangibile”.

I premiati della scorsa edizione.

Le associazioni che si sono aggiudicate il contributo offerto da Bluenergy nella scorsa edizione di Love Factor sono state la Pro Loco Bressa (Campoformido, UD), la Scuola Comunale di Musica “Guglielmo Tonelli” di Bagnaria Arsa e Accademia Musicale “Città di Palmanova” APS (Bagnaria Arsa e Palmanova, UD), l’Associazione di volontariato l’Arcobaleno onlus (Fiume Veneto, PN), Unvs Sez Cervignano Del Friuli (Cervignano, UD) e Una Mano Per Vivere Ovd-Ets (Latisana, UD).

Come funziona Love Factor.

Dal 02/12/2024 al 28/02/2025: iscrizione al Contest e caricamento dei progetti sociali sul sitov www.lovefactor.it Dal 10/03/2025 al 06/04/2025: votazione dei progetti da parte degli utenti

Entro il 30/04/2025: definizione della classifica dei progetti redatta sulla base delle votazioni effettuate dagli utenti. Tra i primi dieci (10) progetti più votati, la Società Promotrice selezionerà i migliori cinque (5) che si aggiudicheranno il contributo monetario previsto.