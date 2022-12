A causa del maltempo, Protezione civile al lavoro nella notte

Il maltempo di ieri, con la forte pioggia caduta nel pomeriggio in Friuli, ha richiesto l’intervento della Protezione civile.

A Ronchi dei Legionari, i volontari della squadra comunale del Comune sono usciti nella prima serata per fare il rientro solo intorno a mezzanotte per la messa in sicurezza della viabilità adiacente l’aeroporto interessata da caduta alberi. Si sono poi spostati nella zona di via Metlika sempre per caduta alberi di grandi dimensioni. Nessun danno a persone o a cose. Sono stati supportati anche dai volontari di protezione civile del Comune di San Pier d’Isonzo giunti in aiuto in un secondo momento.

A Tramonti di Sotto, i volontari della squadra comunale di Protezione civile assieme ai vigili del fuoco hanno lavorato fino a tardi, nella serata di ieri, per rimuovere i massi finiti sulla carreggiata lungo la viabilità che dal Lago di Redona porta a Campone. Nessuna persona è rimasta ferita. La strada rimane chiusa per precauzione fino alle prime luci dell’alba di oggi e fino a che non sarà eseguito un sopralluogo per valutare lo stato del versante.