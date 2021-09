Le nuove assunzioni dell’Azienda sanitaria di Udine.

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha annunciato che assumerà 197 infermieri e 16 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tramite le graduatorie in vigore. Lo ha annunciato Riccardo Riccardi, vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute evidenziando che quest’iniezione di personale risponde in maniera decisa alle necessità di personale dell’Asufc, sia attraverso stabilizzazioni sia tramite nuove assunzioni.

Nel primo caso, le nuove reclute saranno selezionate attraverso la graduatoria per area geografica “Friuli Centrale” del concorso bandito dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute, Arcs, per la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, cat. D. Attraverso questa modalità si stabilizzerà il personale presente in graduatoria e per adesso in servizio con contratto a tempo determinato.

I 16 tecnici saranno invece assunti attraverso la graduatoria del concorso pubblico, sempre bandito da Arcs, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D, dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute.

