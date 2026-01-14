Abs lancia il primo e-commerce dell’acciaio.

Supportare le impresemetalmeccaniche semplificando la pianificazione produttiva, riducendo i fermi macchina e ottimizzando i costi operativi. Con questo obiettivo, ABS – Acciaierie Bertoli Safau SpA, divisione Steelmaking del Gruppo Danieli, ha lanciato il nuovo e-commerce dell’acciaio, il primo in Italia a garantire la disponibilità immediata di prodotti e a consentire la finalizzazione completa dell’acquisto online senza passare da richieste di quotazione o trattative intermedie.

L’innovativo approccio commerciale di ABS si rivolge a tutte le realtà che necessitano di lotti di dimensioni contenute, rispetto ai quantitativi “custom made” della produzione industriale. Una soluzione che risponde quindi alle esigenze di un’industria metalmeccanica checonta circa 1.600.000 addetti, rendendo il nostro Paese secondo solo alla Germania a livello europeo, ma che va anche a sostenere la competitività e la flessibilità di un settore fondamentale come quello delle PMI che in Italia occupa il 76,4% della forza lavoro nazionale.

Questo servizio digitale innovativo è progettato per rispondere alle esigenze non solo delle aziende più strutturate, ma anche delle PMI, con lo scopo di offrire l’accesso immediato ad acciaio di alta qualità, permettendo alle aziende di programmare gli ordini secondo le reali esigenze e ridurre rischi e incertezze lungo la supply chain. La nuova piattaforma, sviluppata da Arsenalia e costruita sulle esigenze specifiche di ABS, mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti in pronta consegna con qualità certificata e documentazione specifica a corredo. Una serie di servizi aggiuntivi completa l’offerta: la consegna è garantita in massimo cinque giorni, con la possibilità di tagliare l’acciaio su misura in dimensioni specifiche richieste dal cliente.

“Digitalizzare l’acquisto dell’acciaio significa offrire alle PMI un vantaggio competitivo reale, abbattendo i tempi di attesa e le incertezze burocratiche”, spiega Andrea Di Bello, Chief Business Development Officer di ABS Acciaierie. “Con questa soluzione vogliamo semplificare radicalmente i processi di approvvigionamento, fornendo alle imprese italiane uno strumento agile che permetta loro di concentrarsi sulla produzione e sulla crescita, con la garanzia della qualità ABS”.

La nuova piattaforma.

La piattaforma è stata testata nei primi mesi del 2025 dai clienti ABS della piccola media impresa e il successo riscontrato ha decretato un interessante potenziale di sviluppo: nel solo anno solare 2025, infatti, i volumi transati tramite e-commerce hanno rappresentato il 27% del totale dei volumi gestiti dalla distribuzione di ABS Service.

Il marketplace è stato quindi ottimizzato per volumi che consentono un servizio rapido, trasparente e flessibile, pensato per supportare le aziende con processi semplici e un’esperienza d’acquisto intuitiva, permettendo loro di rispondere più velocemente alle richieste dei clienti.

Marco Dalla Libera, partner di Arsenalia, aggiunge: “La nostra conoscenza approfondita dei processi back-end B2B in contesti industriali altamente specializzati e regolamentati ci ha permesso di portare innovazione e visione strategica di lungo periodo, adottando una metodologia progettuale adeguata a un ecosistema digitale complesso e proiettato al futuro come quello di ABS”.

A supporto logistico e operativo della piattaforma, ABS utilizzerà anche il centro servizi ABS Service, situato in provincia di Brescia, centro di distribuzione e servizi inaugurato nel 2023, pensato appositamente per soddisfare le esigenze delle piccole e medie officine meccaniche. ABS Service accoglie al suo interno tre principali macro-famiglie di acciaio certificato da ABS: al carbonio, da cementazione e da bonifica a norma europea, offrendo taglio su misura, consulenza tecnica specializzata e certificazioni di qualità per tutti i materiali disponibili.

Il nuovo e-commerce è già attivo all’indirizzo www.absservice.it e contestualmente alla registrazione propone una gamma completa di prodotti disponibili a stock e funzionalità pensate specificamente per le esigenze operative delle PMI.