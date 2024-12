Il Natale solidale di Round Table 24 di Udine unisce le generazioni

Le iniziative solidali di Round Table 24 di Udine.

Il Natale è tempo di riflessione, condivisione e gesti che scaldano il cuore: la Round Table 24 di Udine, forte della diversità delle esperienze dei suoi membri, ha trasformato questo periodo in un’occasione per unire generazioni e rafforzare i legami comunitari. Attraverso progetti di solidarietà cresciuti negli anni, l’associazione ha dimostrato come l’impegno collettivo possa fare la differenza per chi vive momenti di difficoltà.

Tutto è iniziato nel 2023 con un’idea semplice ma dal forte valore umano: sensibilizzare il pubblico sul tema della solitudine degli anziani, in particolare di quelli ospitati nelle case di riposo e senza una rete familiare. Nel delicato periodo natalizio, la solitudine si avverte con maggiore intensità e per questa ragione la Round Table 24 ha deciso di regalare un momento di compagnia agli anziani della casa di riposo di Paluzza.

Quest’anno il progetto è cresciuto, grazie alla collaborazione con altri Service Club e Associazioni del territorio: il Rotary Club di Udine e l’Academio dai Cjarsons. Il contributo di tutti ha permesso di raggiungere un numero ancora maggiore di anziani, portando loro regali, sorrisi e soprattutto compagnia. Un gesto speciale è arrivato anche dai bambini della Scuola Primaria Round Table di Amaro, che ha preparato pensieri per gli anziani, dimostrando che la solidarietà può superare anche le barriere generazionali.

“Il nostro obiettivo è semplice: nel periodo natalizio, quando la solitudine si percepisce con maggiore intensità, abbiamo voluto offrire qualche ora di calore umano a chi spesso vive in condizioni di isolamento sociale. Grazie alla collaborazione di tanti, siamo riusciti a trasformare una giornata ordinaria in un momento di vera condivisione,” raccontano i membri della Round Table 24.

Non solo anziani. La Round Table 24 ha voluto coinvolgere anche i bambini della Scuola Primaria di Amaro in un altro importante service pre-natalizio. Ogni alunno ha ricevuto in dono una copia del libro Mostruosa Mente, un volume dedicato allo sviluppo del pensiero logico e creativo. Questo gesto vuole sottolineare l’importanza dell’educazione e della cultura come strumenti di crescita personale e collettiva.